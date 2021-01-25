Президент Украины Владимир Зеленский показал, что находит время на тренировки даже с напряженным рабочим графиком

Как сообщает Politeka.net, 25 января глава государства отмечает 43-й день рождения. На своей странице в соцсети "Инстаграм" он опубликовал утреннее фото, на котором запечатлен в черной майке и серых шортах на фоне тренажеров. Владимир Зеленский рано проснулся, поработал над своим телом в спортзале и похвастался великолепным результатом, в частности мускулистыми руками.

В своем посте Владимир Зеленский отметил, что чувствует себя гораздо моложе своего возраста. Вероятно, этому способствуют регулярные спортивные тренировки и здоровый образ жизни.

"7 на часах, 43 по паспорту, 30 в душе", - подписал снимок президент.

Пользователи соцсети поздравили Владимира Зеленского в комментариях и отметили его прекрасную физическую форму:

"Молодой тигр"; "так конечно молодой😉 не старый ещё"; "тут Лев самый настоящий ❤️❤️❤️ С днём рождения".

Ранее Владимир Зеленский во время интервью рассказал, что ждет украинцев в случае ужесточения конфликта с Россией. Шестой президент Украины подчеркнул, что гражданам придется отправиться в армию, независимо от пола:

"Будем надеяться, что это невозможно. Иначе будет большая война. Мы никуда не пойдем, мы все будем воевать, все будут мобилизованы - и мужчины, и женщины", - заявил глава государства, комментируя возможное нападение со стороны России.

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