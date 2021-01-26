Украине нужен премьер-министр, который не будет сотрудничать олигархами. Например, Арсен Аваков
Такое мнение высказал украинский экономист Александр Охрименко в эфире «Знай24».
«Мы видели, как работал Денис Шмыгаль. Можно, конечно, по-разному относиться к карантинам, но факт есть фактом – по итогам 2020 года ВВП упал. По предварительной оценке Нацбанка – минус 4,4%. Скорее всего, так и будет, может минус 4,2%», - прогнозирует эксперт.
По его словам, это оценка, прежде всего, Дениса Шмыгаля.
«Возможно, он идеальный менеджер на уровне предприятия, но как премьер – не получается у него. Он решает текущие вопросы, а должен решать глобально. Это не значит, что мы должны Дениса поменять на второго Дениса. Если Шмыгаля поменять, например, на Юлию Тимошенко, Арсения Яценюка, Юрия Витренко – ситуация может быть еще хуже», - подчеркивает Охрименко.
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Он считает, что Украине нужен премьер, который не будет сотрудничать с олигархами.
«От того, что мы перетасуем олигархов, ничего не изменится. Тут надо поставить такого премьера, который отодвинется от олигархов. Как вариант – Арсен Аваков», - констатирует экономист.
Напомним, Politeka сообщала, что нардеп Михаил Цымбалюк заявил, что отставка правительства – вполне возможный вариант.
Также журналист Катерина Котенкова рассказывала, что новая власть перебрасывает все проблемы на плечи населения.