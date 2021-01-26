Украине нужен премьер-министр, который не будет сотрудничать олигархами. Например, Арсен Аваков

Такое мнение высказал украинский экономист Александр Охрименко в эфире «Знай24».

«Мы видели, как работал Денис Шмыгаль. Можно, конечно, по-разному относиться к карантинам, но факт есть фактом – по итогам 2020 года ВВП упал. По предварительной оценке Нацбанка – минус 4,4%. Скорее всего, так и будет, может минус 4,2%», - прогнозирует эксперт.

По его словам, это оценка, прежде всего, Дениса Шмыгаля.

Он считает, что Украине нужен премьер, который не будет сотрудничать с олигархами.

«От того, что мы перетасуем олигархов, ничего не изменится. Тут надо поставить такого премьера, который отодвинется от олигархов. Как вариант – Арсен Аваков», - констатирует экономист.

Напомним, Politeka сообщала, что нардеп Михаил Цымбалюк заявил, что отставка правительства – вполне возможный вариант.