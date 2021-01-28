Военный эксперт Олег Жданов в эфире программы «Что дальше» на канале «Знай24» рассказал, может ли Украина стать раздаточным материалом для США.

«Никто не собирается нас разменивать, потому что мы ключевая страна в контексте противостояния России и Запада, России и Северо-Атлантического Альянса», - констатирует эксперт.

По его словам, мы не суверенное государство, и не можем выдвинуть собственные требования и отстаивать их на международной арене.

«На сегодняшний день, к сожалению, мы метрополия, которой управляют наши западные партнеры», - добавил Жданов.

Ранее Politeka сообщала, что в Украину войдут войска НАТО, Рада приняла окончательное решение.

Напомним, Катерина Котенкова дала развернутый прогноз на 2021 год.