Украинские политические элиты прекрасно понимают, что единственный способ доносить свою позицию до потенциальных избирателей – иметь собственный телеканал. Именно потому за информпространство идёт такая борьба.

Такой мыслью в программе «Чаплыга без вопросов» поделился политолог Михаил Чаплыга.

«Вот, например, хочу я устроить там великую социалистическую революцию, в хорошем смысле, в плане смены парадигмы существования общества. Вот хочу я её устроить. Вопрос, как мне это сделать? Для того, чтобы её сделать, мне что нужно? Как великий Ленин завещал, нужна почта, телефон, телеграф, мосты. То есть, по большому счету, как бы там ни было, мне нужно получить средства комуникации», - объяснил он.

Кроме того, он так же напомнил, что все украинские СМИ, прямо, или косвенно, контролируются олигархическими группами, каждая из которых доносит именно ту позицию, которая совпадает с их интересами. Именно поэтому надеятся на беспристратие информации, которая подаётся, тщетно.

«Создать свой канал – это сотни миллионов долларов, я сомневаюсь, что у кого-то они есть, создавать канал – очень сложная система потом взаимодействия с властью, и другими каналами конкурирующими и тд. То есть, даже если нас 100 тысяч будет – все равно, у нас не хватит ни денег, ни ресурсов, ни возможностей, чтобы это дело раскрутить», - добавил Чаплыга.

Напомним, ранее на портале Politeka Юрий Романенко рассказал, кто пострадает от нового закона "О медиа".

Кроме того, раньше Politeka писала подробности кодировки телеканалов в Украине.