Новий закон "Про медіа" став великою ганьбою для пропрезидентської фракції "Слуга народу"

Політолог Юрій Романенко прокоментував законопроект в своєму блозі на Youtube (щоб подивитися відео, скрольте сторінку до кінця), передає Politeka.net.

"Це не домовленості з Європою, це типова пострадянська хр*нь. Ми ці "домовленості" нібито виконуємо, а за фактом виходить ще гірше. Так і з законом про медіа. Це ніяка не Європа, це типовий постсовок. І пострадянські люди, які б не вдягали вишиванки, залишаються по суті радянськими людьми, і роблять все, щоб держава отримувала більше можливостей регулюватися", - зазначив експерт.

Юрій Романенко коротко пояснив суть нового закону про медіа:

"Нам пропонують якийсь інститут, який називається Нацрада, отримує величезні повноваження, поєднують в собі функції регуляторного органу і суду. Тобто, якась Нацрада, члени якої будуть отримувати за наш з вами рахунок величезні зарплати (за 50 тисяч гривень), ці "святі люди" будуть визначати, яке у нас ЗМІ правильне, будь - неправильне".

Як підкреслив політолог, нововведення торкнуться не тільки телеканалів, але й онлайн ЗМІ. Начебто, нічого страшного не відбувається і "потрібно просто зареєструватися". На ділі при реєстрації медіа отримають захист від держави, а відмовившись - "один головняк".

"Будуть лізти до блогерів, будуть лізти до всіх. Якщо всякі інстаграмери думають, що їх це не торкнеться - як тільки ви будете потрапляти в фокус уваги тих чи інших гравців у конфігурації влади, то вас будуть нагинати рішенням Нацради. Можуть протягом доби будь-сайт вибити з інтернету без рішення суду, просто тому що так вирішили", - обурився Юрій Романенко.

Політолог додав, що останнім часом українцям нав'язують непотрібні інститути влади, які, за задумом, повинні регулироват різні сфери життя.

"Так люди століттями без вас комунікували, і ніякої потреби в цьому не було. Тому це все туфта, розводка радянських л*хів пострадянськими, і ганьба їм", - резюмував Романенко.

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