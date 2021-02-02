Нынешний руководитель Правительства - недостаточно профессиональный специалист для занимаемой должности.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил народный депутат от фракции «Батькивщины» Андрей Николаенко, комментируя возможности создания широкой парламентской коалиции и кадровые перестановки в Кабмине.

«Во главе правительства в кризисный период должен становиться опытный кризисный менеджер. Напомню, что Офис Президента дважды пытался выдвинуть господина Витренко не только на должность министра энергетики - на должность Первого Вице-премьера. И уже понятно, что он не может ответить на многие вопросы даже в энергетике. А если спросить его о медицине, об обороне, о том, что он должен курировать как Вице-премьер - он вообще «поплывет»», - заявил Николаенко.

По словам депутата, если Президент и дальше будет пытаться небольшими перестановками во власти исправить ситуацию - будет коллапс.

«Потому что тарифный кризис - это только первые звоночки.Украина под руководством нынешнего правительства стремительно катится к глубокому экономическому кризису. Есть такое понятие - «точка невозврата». И если раньше мне казалось, что запаса прочности конструкции государства достаточно, чтобы исправить любую ошибку, то сейчас я волнуюсь, не прошли ли мы эту точку невозврата. Поэтому, если говорить об объединении различных политических сил в коалицию, то они должны объединяться вокруг Президента, избранного народом, и избранного с высоким уровнем доверия. Но непрофессиональное окружение Президента и не слишком профессиональная команда в парламенте не могут добавить Президенту профессионализма, который ему нужен. Поэтому Украина делает ошибки одну за другой - как на внешнеполитической арене, так и во внутренних вопросах, прежде всего – экономических», - констатировал Андрей Николаенко.

Он считает, что Президенту нужен такой руководитель правительства, уровень доверия к которому позволит собрать профессиональную команду и избежать конкуренции между исполнительной ветвью власти и президентской вертикалью.

«Я напомню, что Юлия Тимошенко дважды получала поддержку Верховной Рады на должность Премьер-Министра Украины, тогда как Юрий Витренко уже дважды получил отказ на должность Первого вице-премьера. Премьерство Юлии Тимошенко приходилось как раз на времена экономических кризисов. Но ее Правительство обеспечивало реальные результаты эффективной деятельности», - резюмировал Андрей Николаенко.



