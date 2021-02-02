Как известно, украинское законодательство допускает, чтобы во главе министерства вместо министра стоял исполняющий обязанности, но не более одного месяца.

Тем не менее, Юрий Витренко руководит Минэнерго в качестве и.о. с 22 декабря прошлого года и по сей день. Ситуацию в программе «Что дальше» на канале «Знай24» комментирует политолог Тарас Загородний.

«После истории Ульяны Супрун, которая три года была и.о. министра здравоохранения, это неудивительно. Впрочем, сейчас в Минздраве всё-таки идёт зачистка после неё. По счастью, нас спас коронавирус. Если бы команда Супрун сделала то, что хотела сделать, то неизвестно, где бы сейчас люди лечились. Так вот, госпожа Супрун просидела в кресле три года, «реформировала» в своих интересах нашу медицину – и при этом совершенно точно не сдала свой американский паспорт, хотя всем рассказывала, что сдала его», - рассказывает политолог.

На её фоне Витренко не так уж бросается в глаза. Хотя то ведь были старые политики, по выражению Загороднего, продажные. А новые лица как могут такое допускать?

«Но мы видим, что можно, если сильно захотеть. Но тогда возникает вопрос: чем вы тогда отличаетесь от тех?», - замечает Тарас Загородний.

Ранее, как сообщает Politeka, он одобрил решение Владимира Зеленского провести телефонный разговор с Владимиром Путиным.

Также Загородний рассказал о сговоре между Минфином и Нацбанком, из-за которого страна недополучает средства.