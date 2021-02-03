Очень часто можно услышать, что Украина находится во внешнем управлении. В современном мире управление осуществляют либо частные корпорации, либо транснациональные корпорации (ТНК).

Об этом в своем новом блоге на YouTube заявил политический эксперт Михаил Чаплыга.

«Например, мы часто слышим, что Bellingcat что-то расследует. Не ЦРУ, не ФБР, а какой-то Bellingcat. Или от британцев какая-то контора, например, Crown Agents. Это все частное. Чтобы у государства не было претензий, глобалисты пытаются сделать следующее. Если раньше спецслужбы занимались за покорение внешнего мира – то теперь они это делают просто.

Они выделяют определенный объем денег на это все в бюджете, после чего сами создают частную контору из все тех же сотрудников (как правило, бывших). После этого соответствующее ведомство выступает заказчиком. Оно заключает с ними договор и частная контора начинает продвигать интересы в той или иной стране. Хотя на самом деле, делает это все за них государство, но формально доказать этого нельзя», - рассказал он.

Таким образом, подчеркивает эксперт, делегирование государственных функций происходит частным компаниям.

Также Чаплыга объяснил, что такое «эффект Трампа» и причем ТНК к происходящему в США.

«Трамп боролся в Соединенных Штатах за независимость, субъектность и принадлежность страны ее народу. За независимость нужно воевать, но в современном мире не от других государств, а от ТНК, у которых есть свои глобальные интересы. Они в тесной связке работают с правительствами и бюджетами. Ни в одной Конституции вы не найдете упоминания о ТНК, их просто нет, но их власть безгранична.

«Они захватили США и начали управлять. Пришел Трамп и спросил: «А где в этой схеме вообще американцы?». Это начало подрывать авторитет ТНК, которые уже проникли везде, и эти товарищи его просто сбросили, показали ему место в истории», - объяснил эксперт.

По его словам, подобное происходит и в Украине.

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