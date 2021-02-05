Украинская власть провалила программу контрактирования вакцин от COVID - 19.

Об этом сказал политолог Дмитрий Снегирёв в программе "Политика Наизнанку".

"Украина должна получить 8 млн вакцин по программе COVAX. Это, фактически, программа помощи странам из, скажем так, менее чем средним экономическим развитием. Собственно, давайте говорить откровенно, программа контрактирования вакцин, она, фактически, украинской властью провалена", - сказал Дмитрий Снегирёв.

Он отметил, что не удивительно, что Президент Владимир Зеленский говорит о том, что Украина стоит с протянутой рукой в поисках помощи от европейских стран, которые уже закупили в достаточном количестве вакцины.

"29 января Президент подписал утвержденный Верховной Радой закон об экстренном характере лицензирования вакцины в Украине. Данный закон фактически ставил крест на планах Российской Федерации продвинуть, собственно, в Украину свою вакцину "Спутник V". При чем, вакцинация этой сомнительной смесью должна была бы носить исключительно политический характер", - добавил политолог.

Напомним, как сообщала Politeka, Украина готова к получению вакцин от коронавируса: Шмигаль уточнил, сколько доз будут бесплатными.