Первой страной, которая отметилась в гонке полюсов силы, противостоящих США, стала Россия.

Об этом в своем блоге на YouTube рассказывает политолог Руслан Бизяев.

«Использовав трибуну на Давосской конференции, Президент Путин выступил с речью, которую в чем-то можно сравнить по ориентирам с речью Черчилля в Фултоне, положившей начало противостоянию СССР и Запада после тесного взаимодействия и союза во время Второй Мировой войны», - считает Бизяев.

По его словам, речь Путина заслуживает глубокого анализа, однако выдвинутые ей смыслы в общем и целом понятны: Путин объявил о кончине однополярного мира, обвинил Запад в лицемерии и заговоре против всего остального мира, разоблачил все скрытые способы влияния на идеологических противников, раскрыл в общих чертах систему финансовой пирамиды, на которой паразитируют богатые страны, эксплуатирующие фиатность своих валют и в заключение обозначил Россию как страну, выступающую против глобализма и мошенических схем в монетаризме намекая, что Россия открыта к созданию антизападной или антиамериканской коалиции.

«О своих собственных «достижениях», таких, как например как конфликт в Украине Путин умолчал, а ему не возразили публично. «Вы не можете требовать справедливости от нас, так как сами не являетесь образцом честности и справедливости»-между строк утверждает бессменный лидер России. Еще каких-то 15 лет назад за это он мог быть подвергнут публичной обструкции и удушающим экономическим санкциям, но сейчас все это просто сглотнули», - заявил Бизяев.

Политолог считает, что пока сказать трудно, как Давосская речь Путина повлияет на мировую политику, но очевидно одно: четыре года Трампу удавалось удержать Россию от такого шага и не вводить мир в состояние глубокой напряженности, но в первые же 10 дней своего правления, Байден спровоцировал Россию на беспрецедентный в последние 50 лет шаг открытого приглашения всех сил, не желающих диктата США к объединению.

«Под флагом борьбы суверенных государств против глобальных транснациональных компаний, которым надо перевести свою виртуальность в что-то более осязаемое, поглощая таким образом целые страны, «опцию Путина» сейчас рассматривают очень мощные страны: Индия, Бразилия, Китай, Франция, Израиль. Об этом можно судить хотя бы по реакции на посадку Навального. Не смотря на требования немедленно отпустить и прекратить звучащие из США и Европы Алексей Навальный уехал смотреть на небо в клетчатом узоре», - продолжает он.

Политолог отметил, что США в ответ готовят санкции и поддержку всего антипутинского по периметру границ России, а Европа предпочитает пока реально не делать ничего. Политический лидер Европы-Франция это дала понять более чем ясно.

«Собственно первые ходы в новой геополитической реальности сделаны. Теперь будем смотреть и анализировать эту стремительно меняющуюся мозаику и вспоминать, что нечто похожее в мировой истории уже было. В 30-х годах 20 века. Мой исторический цикл так и называется-тень 30-х и начинал я его писать в далеком 2016 году. К истории мы еще вернемся. А пока будем надеятся, что пушки все таки не заменят дипломатию», - резюмировал Руслан Бизяев.

Напомним, ранее Politeka сообщала, что Бизяев рассказал, почему беднеют украинцы и кто не дает стране двигаться вперед: "Еще со времен Кучмы...".

Кроме того, Бизяев рассказал о неизбежности локдауна в Украине: "Лучше ужасный конец, чем ужас без конца".