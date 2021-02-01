В Украине принято сетовать на то, что власть над страной находится в руках олигархов и других людей, небезупречных не только с нравственной, но и с юридической точки зрения. Однако характерна ли такая ситуация только для нашей страны? Как обстоят дела в большом мире?

Своими впечатлениями о Мексике в программе «Романенко. Беседы» делится креативный директор сети коворкингов Creative States Илья Кенигштейн, который недавно вернулся из этой страны.

«Мексиканские наркокартели активно работают с брендингом. Они публично рассказывают о закупках новой техники, демонстрируют «социальную ответственность». А разве не шокирует, когда наши украинские олигархи ведут себя так же? И они хвалятся тем, что построили часть города, отреставрировали его, и так далее», - говорит он.

По словам Кенигштейна, мир в целом гораздо менее стерильный, чем кажется украинцам. Можно сидеть в Украине и воспринимать как какую-то стерильную зону Европу, или США (хотя на них сейчас уже так не смотрят), или весь мир. Там всё замечательно, там отстаивают права граждан, государство создано, чтобы поддерживать демократию, и так далее.

Но если на всё это смотрит среднестатистический украинский чиновник или депутат, и видит беспредел, который творится в Мексике с наркокартелями, то он думает: «А мне нельзя, что ли? Я тоже сейчас начну тут лихачить».

При таком сравнении всё прощается. Когда происходит нечто подобное, а государство мирится с этим – волны идут по всему миру. И сильнее всего они сказываются на таких странах, как Украина, ведь у нас пока ещё слабая демократия. Да, она есть, но пока ещё не развилась.

«Мы всё время смотрим на то, что делается у других, и стремимся это копировать – вместо того, чтобы самим быть лидерами и примером для подражания», - отмечает Кенигштейн.

Ранее Politeka сообщала о войне между мексиканскими наркокартелями.

Также критиковался план Дональда Трампа защитить от них США.