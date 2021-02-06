Главная задача украинской власти сегодня - принять закон о коллаборантах, который коснется в частности партии “Оппозиционная платформа “За жизнь”.

Об этом заявил лидер “Национального корпуса” Андрей Билецкий в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера”, комментируя санкции, наложенные на телеканалы Виктора Медведчука.

“Сейчас главное - дожать вас до конца, принять закон о коллаборантах, который обрисует вам пределы, как в зоопарке, в котором давно должны такие как вы находиться”, - сказал Билецкий в ответ на выступление депутата ОПЗЖ Волошина.

По мнению Билецкого, телеканалы, попавшие под санкции, не имеют никакого отношения к СМИ.

“Вы же не имеете ни к СМИ, ни к свободе слова никакого отношения. Это политический инструмент РФ в войне с Украиной", - подчеркнул Билецкий.

Как сообщалось ранее, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал решение СНБО о наложении санкций сроком на 5 лет на телеканалы 112, Zik и NewsOne, принадлежащие Виктору Медведчуку.