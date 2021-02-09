Следственные органы не смогли в предусмотренный законом срок установить вину подозреваемых по делу «Роттердам+», поэтому дело должно быть на законных основаниях раз и навсегда закрыто

Об этом заявил бывший генеральный прокурор Святослав Пискун в эфире телеканала «Украина24».

«Если государство не сумело, не смогло в силу своей непрофессиональности, в силу недостатков каких-то доказать вину человека, дело должно быть закрыто, вечных преследований не бывает. Поэтому я настаиваю на том, что если нарушен срок следствия, не доказана вина кого-либо или участие человека в совершении преступления, то дело должно быт закрыто на законных основаниях», - сообщил Пискун.

Он отметил, что дело «Роттердам+» изначально имело политическую окраску и отождествлять его с правовыми нормами уже бесполезно.

«На мой взгляд, это может продолжаться бесконечно, если свое окончательное слово не заявит генеральный прокурор Украины. Она уже говорила об этом, и она уже высказала свое мнение. И это мнение совпало с решением суда. Поэтому мне кажется, что Ирина Валентиновна (Венедиктова – прим.) должна все-таки разобраться с теми работниками и Генпрокуратуры, и следствия, которые игнорируют ее мнение, как генерального прокурора Украины», - добавил Пискун.

Напомним, дело расследование дела «Роттердам+» длилось 4 года. В результате Специализированная антикоррупционная прокуратура дважды – 27 августа 2020 и 21 января 2021 года – приняла решение о его закрытии из-за отсутствия состава преступления. Это решение было подтверждено решением Высшего антикоррупционного суда Украины, которое вступило в законную силу 17 ноября.

Также суд поддержал позиции прокуроров САП, принявших решение о его закрытии.