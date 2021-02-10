Страсти вокруг трёх закрытых телеканалов Тараса Козака накаляются, и уже не кажется нелепым предположение, что кого-то могут начать физически преследовать

Если что-то подобное случится, кто будет в этом виноват? Своё мнение в эфире программы «Что дальше» на канале «Знай24» высказывает политический эксперт Андрей Вигиринский.