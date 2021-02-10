Страсти вокруг трёх закрытых телеканалов Тараса Козака накаляются, и уже не кажется нелепым предположение, что кого-то могут начать физически преследовать
Если что-то подобное случится, кто будет в этом виноват? Своё мнение в эфире программы «Что дальше» на канале «Знай24» высказывает политический эксперт Андрей Вигиринский.
«Ответственность будет на тех лицах, которых установит Министерство внутренних дел. Политическую ответственность никто из высших лиц государства на себя не возьмёт, точно так же, как и сейчас они игнорируют тот факт, что в определённых группах активисты составляют «расстрельные» списки», - говорит он.
По мнению Вигиринского, президент страны должен занимать такую позицию: существуют органы государственной власти, есть я – президент, и я принял такое решение. Если сотрудники телеканалов нарушили закон, то мы их привлечём к ответственности. Мы – это МВД, СБУ… А самоуправства мы не допустим.
Ранее, как сообщает Politeka, он осудил нападки на спортсменов из-за их неоднозначных высказываний.