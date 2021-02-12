Госпредприятие «Гарантований покупець» должен быть дофинансированных путем выпуска облигаций внутригосударственной займа (ОВГЗ) на сумму 25 миллиардов гривен, чтобы осуществлять стабильную оплаты перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников

Об этом в Facebook написал нардеп Алексей Кучеренко, отметив, что соответствующий законопроект №5041 он и группа депутатов зарегистрировали в Верховной Раде.

«Вместе с коллегами подали законопроект, который позволит рассчитаться с производителями ВИЭ. Проект закона №5041 создает механизм привлечения средств для выплаты долгов перед производителями ВИЭ», - сказал Кучеренко.

По его словам, законопроект предусматривает выпуск ОВГЗ на сумму 25 млрд гривен, деньги с продажи которых пойдут на поддержку ГП "Гарантированный покупатель", который сможет рассчитаться с производителями.

«Это особенно актуально, учитывая, что по прогнозу НКРЕКП в 2021 году будет произведено" зеленой "энергии на сумму более 57 млрд грн. Механизм расчета поможет избежать углубления кризиса неплатежей и дальнейшего роста задолженности "Гарантированного покупателя" », - подчеркнул нардеп.

Как сообщалось, «Гарантированный покупатель» 12 февраля выплатил второй транш в размере 2,2 млрд грн для выплаты долга предприятиям ВИЭ. Таким образом, общая сумма задолженности госпредприятия сократилось до 19,3 грн. При этом из целевых средств для «зеленой» энергетики осуществляются также выплаты компании «Энергоатом» - 3,1 млрд грн.

По мнению председателя правления Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрея Конеченкова, за счет целевых средств, предусматривались для погашения долгов "зеленым" инвесторам, правительство спонсирует коррупции в руководстве компании "Энергоатом".

Напомним, предприятия возобновляемой энергетики подают иски о невыполнении государством своих обязанностей по оплате за произведенную "зеленую" электроэнергию и кроме "Государственного покупателя" суды начали привлекать в качестве ответчика также Кабинет министров Украины, как сторону, что подписывала меморандум с инвесторами в возобновляемую энергетику .

Правительство в декабря 2020 года утвердил государственные гарантии для госкомпании "Укрэнерго" на сумму 10,3 млрд грн с целью привлечения кредитов от трех государственных банков для выплаты долгов перед ГП "Гарантированный покупатель", а оно, соответственно, перед производителями "зеленой" энергии.

Инвесторы ожидали, что государство выполнит свои обязательства и своевременно погасит 40% "старого" долга (9 млрд грн) до конца 2020 года. В то же время НКРЕКП решила утвердить постановление, которое запретит ГП "Гарантированный покупатель" погасить соответствующую задолженность.

16 декабря НКРЕКП отправила "гарантированно покупателю" письмо с рекомендацией перечислить минимум 50% средств от 10,3 млрд грн компании "Энергоатом".