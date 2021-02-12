VR-тренажер - это очки виртуальной реальности Oculus Quest в которых специалисты тренируются выполнять ремонт виртуальной подстанции. Программу обучения VR-тренажера и копию типовой подстанции разработала украинская компания «Kampov Technology» специально для ДТЭК. Виртуальная модель подстанции совпадает в масштабе, передает все звуки, и дает видеоизображения на 360 градусов. Смоделированная производственная среда, максимально схожа с реальностью, и дает ощущение полного присутствия на энергообъекте. Кроме того, программа фиксирует соблюдения требований охраны труда и производственной безопасности, правильное применение средств индивидуальной защиты, использования распорядительных и указательных знаков. Ранее тренировки специалистов на подстанциях происходило с помощью макетов и стендов, но они не могли передать производственную среду на 100%.

«ДТЭК - бизнес, который действует в интересах Украины и внедряет инновационные решения по всем направлениям своей деятельности, в том числе и в процессе подготовки и обучения сотрудников. Благодаря VR-технологиям наши специалисты могут отрабатывать до автоматизма свои действия во время работы на подстанции. Мы заботимся о наших сотрудниках и постоянно совершенствуем систему обучения, от этого выиграют и наши клиенты, которым мы быстро возвращаем свет в дома. Надежное и качественное электроснабжение жителям городов и сел наша главная цель», - отметила Наталья Береза, руководитель департамента по управлению персоналом ДТЭК Сети.

В компании сообщили, что обучение через VR-технологии внедрено у операторов системы распределения ДТЭК Киевские электросети, ДТЭК Днепровские электросети, ДТЭК Киевские региональные электросети, ДТЭК Донецкие электросети и ДТЭК Одесские электросети.

Операторы системы распределения ДТЭК Сети уже провели первые занятия с использованием VR-очков. Электромонтеры тренировались выводить в ремонт и затем вводить в работу трансформатор на виртуальной подстанции. Сначала специалисты изучают теорию и выполняют более 50 переключений во время ремонта подстанции. Все как в жизни - взаимодействие с оборудованием, выполнение необходимых операций. Виртуальный учитель на примере показывает, как нужно выполнить задание.

Обучение с использованием виртуального тренажера включено в программу профессиональной подготовки и повышения квалификации для профессий «Электромонтер оперативно-выездной бригады», «Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей» и «Электромонтер по обслуживанию подстанций». Также учения будут проходить диспетчера, мастера распределительных сетей и мастера высоковольтных подстанций. Для них разработан отдельный курс обучения.

В ДТЭК Сети существует постоянная система обучения и повышения квалификации для всех сотрудников компании. Сейчас действует 80 программ обучения для специалистов различных подразделений.