Недавно глава Офиса президента Андрей Ермак называл причиной падения рейтинга Владимира Зеленского мощную пропаганду по телевидению, при том что у власти нет своего телеканала.

Своим мнением по этому поводу в программе «Что дальше» на канале «Знай 24» делится эксперт Украинского института будущего Юрий Романенко.

«Ведь есть официальный телеканал «Суспільне», на который в год тратится примерно столько, сколько на три закрытых канала Козака, вместе взятые. На такие деньги можно создать очень мощный канал. Но всё, к чему прикасается государство, превращается в труху. А что до заявления Ермака, то ведь власти всегда мешают СМИ. Конечно, каналы Козака работали на снижение рейтинга Зеленского и «слуг народа», потому что они играют на одном электоральном поле, и в 2019 году «слуги» откусили очень большой кусок у ОПЗЖ», - говорит Романенко.

По его словам, был только вопрос времени – когда ОПЗЖ попытается вернуть утраченные позиции на востоке страны. А каналы Козака Романенко даже не считает СМИ – это чистой воды пропаганда. Но они использовали факторы, которые объективно существовали – например, цену на газ.

«Недавно Юрий Витренко рассказывал, что при нынешней себестоимости газа его можно было бы поставлять населению по две с половиной гривны. Проблема в том, что большинство украинцев даже такую цену платить не может. Поэтому её повысили – чтобы те, кто всё-таки может платить, делали это и за себя, и за других. А Нафтогаз отказывается даже сообщить, каковы наши запасы газа», - напоминает эксперт.

Ранее, как сообщает Politeka, Юрий Романенко прокомментировал политическую игру Дмитрия Разумкова.

Также он высказался о том, как Владимир Зеленский может войти в историю.