Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков намагається грати в європейську політику, яка ні до чого не приведе. Так заявив Юрій Романенко в своєму блозі і розповів, чому стратегія Разумкова не буде ефективною в нинішніх умовах.

Він вважає, що Разумков почав свою політичну гру ще після того, коли зважився брати участь в команді Зеленського в 2018 році. Коли він став спікером, це вже стало питанням часу, коли він спробує вийти на більш високий ступінь суб'єктності. Експерт зазначає, що до сьогоднішнього дня Разумков знаходився в тіні Зеленського, «слуг народу» і в цілому виконував технічну роль, що зовсім не характерно для більшості спікерів, яких ми бачили до цього.

«Зеленський за півтора року розгубив той кредит довіри, який був, старі гравці на кшталт ОТЗЖ і Порошенка поки що не додали (аудиторії, - ред.), вони бовтаються там в своїх сегментах. Юлія Володимирівна те саме зі своїми 8%, вона, як ми бачимо, не втратила, а навіть трошки придбала. І відповідно виникло питання: хто ж буде випливати в якості нового гравця, хто буде тією привабливою фігурою, яка зможе зірвати вершки? І ось Разумков на тлі ось цього просідання Зеленського починає активізуватися», - говорить Романенко.

При цьому, зазначає політолог, Разумков вибрав для себе абсолютно не перспективну нішу, граючи в «кота Леопольда». Також незрозуміла мета одного з перших кроків в його новій стратегії - відеоролика, в якому Разумков іде безлюдною Верховною Радою. Безліч питань викликав саме невиразний посил, людям незрозуміло, який меседж вони повинні були з цього почерпнути.

«А друге питання, яке зачепило багатьох – це, звичайно, його позиція щодо каналів Медведчука, оскільки ми знаємо, що Разумков спробував піднятися над ось цієї сутичкою, він сказав що він утримався там на РНБО на голосуванні, сказав: «Маю на це право, тому що я ж спікер Верховної Ради, я ж як би повинен бути над сутичкою». Коротше кажучи, повернення такого «литвинізму» в цей дискурс сьогодні в Україні», - вважає Романенко.

Він порівнює Разумкова з Володимиром Литвином, який теж намагався грати в таку «брилу», яка дуже обережна, акуратна і знаходиться над усіма, але при цьому він завжди був затиснутий завжди більшими гравцями, навіть при тому, що ситуація в країні тоді була більш спокійною. У нинішніх умовах такі політики Україні не потрібні, вважає Романенко.

«Сьогодні Україні потрібен «хард», такий проривний, який може рішуче сказати «ні» старій системі, «ні» всім її проявам. Тому спроба грати в європейську політику, яка характерна для спокійних країн на кшталт Чехії, Голландії, Швеції, не підходить для наших умов і закінчиться нічим», - заявляє політолог.

Раніше Чаплига заявив, що «слуги народу» можуть протиставити амбіціям Разумкова альянс з Тимошенко.

Нагадаємо, Politeka повідомляла, що промисловці просять Разумкова зняти з розгляду законопроект про викиди.