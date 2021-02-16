Скандалы, связанные с действиями власти, ни к чему не привели, но их рейтинг начал падать.

Об этом в программе «Что дальше» на канале «Знай24» заявил эксперт Украинского института будущего Юрий Романенко.

«Когда ты все время делаешь вид, что ты в домике, что все хорошо, что ты в теплой ванне – ты заканчиваешь всегда так, как заканчивали подобные правители. Янукович тоже сидел в Межигорье, делал вид, что у него все хорошо, что на Майдане какие-то бесноватые люди прыгают с флажками и лозунгами… «Меня это не касается и власть сильна как никогда». А власть всегда покоится на легитимности, то есть на том, как ее воспринимают люди, считают ли ее люди справедливой. И если люди ее не считают справедливой – такая власть может упасть от того, что кто-то ткнул в стенку, а она оказалась полностью дырявой», - сказал он.

Эксперт такжепрокомментировал заявление главы Офиса президента Андрея Ермака о том, что Владимиру Зеленскому нужен свой телеканал. По его мнению, это тревожный сигнал, потому что это заявление может нести в себе угрозы ограничения свободы слова.

Он поддержал закрытие ряда украинских телеканалов. Но, как утверждает Романенко, это надо было сделать еще в 2014 году.

«Мы понимаем, что большинство медиа, если говорить о телевизионных каналах, олигархические. И на самом деле очень многие из них мало отличаются от заблокированных каналов, просто играют на другую аудиторию», - подчеркнул эксперт.

Напомним, Томенко объяснил, как в Раде может образоваться новая коалиция и кто в нее войдет.

Ранее Politeka сообщала, что Романенко объяснил, как Зеленский может войти в историю Украины.