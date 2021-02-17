Компаний, которые имеют дело с газом, в Украине довольно много – несколько десятков. По логике, на рынке они должны быть равноправны, и иметь равные возможности для покупки этого топлива, которое выставляет на рынок Укргаздобыча. Но так ли это в действительности? Является ли Нафтогаз монополистом?

Ситуацию в программе «Романенко. Беседы» комментирует аналитик института Grouford Виктор Скаршевский.

«Теоретически любой газоторговец должен бы иметь доступ к этому газу. Лучше всего – через биржу, но можно и через какие-то другие аукционы. В этом случае они бы конкурировали между собой, и им пришлось бы снижать цены для потребителя», - говорит он.

Нынешнее же положение дел приводит к тому, что другие газовые компании, не имея доступа к украинскому газу, вынуждены покупать европейский, который стоит дороже. Например, в декабре-январе он стоил от девяти до десяти гривен за кубометр – соответственно, и продавать его дешевле они не могли, если только ещё до этого не создали запасов.

«Это ведёт к различным странностям. Например, постановление правительства обязало установить верхнюю цену на газ для февраля-марта на уровне 6,99 гривны за кубометр. Некоторые продавцы поставили даже боле низкую цену – причём с января. Я считаю, здесь имело место административное вмешательство. Ведь покупать газ по девять гривен, а продавать его по семь не позволяет здравый смысл», - считает гость программы.

Ранее, как сообщает Politeka, Виктор Скаршевский рассказал о последствиях локдауна для украинцев.

Также он коснулся вопроса цен на электроэнергию.