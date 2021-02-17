Политолог Олеся Яхно в программе «Что дальше» на канале «Знай24» спрогнозировала, о чем будут говорить на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины 19 февраля

«Секретарь СНБО Данилов сказал, что часть вопросов будет не публична и закрыта. Речь, скорее всего, будет идти о конкретных людях, в отношении которых, как утверждают разные органы, есть некая информация, подтверждающая те или иные факты», - говорит эксперт.

По ее мнению, важно отделить, где заканчивается свобода слова и начинаются вопросы информационной безопасности, где заканчиваются вопросы политического плюрализма, дискуссий, мнений и начинаются вопросы безопасности.

«Если бы это было сделано раньше, наверное, было бы проще понимать, где есть политическая мотивация у кого-то, а где ее нет и это объективные реалии. Мне кажется, это рано или поздно, но все равно нужно сделать. Я не говорю, что надо радикальные принимать законопроекты, но все-таки как-то это определить и отделить, чтобы это было понятно для всех. Мне кажется, что это нужно было сделать раньше, но, возможно будет сделано», - считает Яхно.

Напомним, Романенко заявил, что большинство украинских телеканалов мало отличаются от заблокированных.

Ранее Politeka сообщала, что Андрей Вигиринский прокомментировал информацию о финансировании закрытых каналов со стороны РФ.