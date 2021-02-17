В 2014 году Украина потеряла Крым, сейчас ожидается нарастание конфликта на Востоке. Потеряет ли Украина и этот регион?

Своё мнение в программе «Что дальше» на канале «Знай 24» высказывает отставной капитан первого ранга Военно-морских сил США Гарри Табах.

«Я думаю, что Восток уже потерян – в том смысле, что он не под контролем Украины. Сейчас речь идёт о том, как бы не потерять другие части страны, как бы не развалить Украину. Моя родная Америка сейчас расколота – и Путин аплодирует этому. У нас тоже ведёт дело к расколу элита: каждый действует в своих интересах, а в результате многие действуют против интересов страны», - говорит он.

По словам капитана, в Украине, как и в США, действует «соросовская мафия», которая раскалывает страну. С ней очень тяжело бороться, ведь она выдаёт гранты и вроде бы поддерживает Украину.

«Военные действия – это тоже продолжение дипломатии. Когда дипломатия не срабатывает, приходит время военных. Чтобы она работала, военные должны присутствовать. На приёмах рядом с послом всегда стоит военный атташе – как напоминание о военной мощи державы и готовности продвигать её интересы военным путём. А в данном случае людям, которые не причастны непосредственно к конфликту на Донбассе, не очень понятно: какая тут война? Ведь Украина и Россия формально не находятся в состоянии войны, торговля идёт, есть дипломатические отношения», - отмечает эксперт.

Ранее, как сообщает Politeka, Гарри Табах прокомментировал ход президентских выборов в США.

Также он коснулся темы протестов против их результатов.