Українським громадянам розповіли, що в 2020 році правила і підрахунки голосів на виборах президента в Америка змінений
Один з колишніх представників військових Збройних сил Гаррі Табах повідомляє, що в штаті Пенсільванія затягують з результатами виборів президента США. При цьому, в штаті Флорида комісія вже порахувала всі голоси.
Про це повідомляється на каналі "Politeka Online" В YouTube.
У вівторок, 3 листопада, почалися президентські вибори в Сполучених Штатах Америки. Є інформація, що на даному етапі виборів різниця між кандидатами на президентський пост - мінімальна.
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Виходячи з цього, Табах розповідає, що в штаті Пенсільванія був прийнятий закон, в якому голоси всіх американських громадян будуть підраховуватися аж до закриття всіх виборчих дільниць на території Америки. В даному випадку, ліміт підрахунку-6 листопада 2020 року.
"Так як я людина, яка мала ПТС Радянського Союзу, вважаю, що там якась корупція, що вони там щось каламутять, що вони там хімічать",- повідомляє екс - офіцер Гаррі Табах.
Крім цього, представник військових сил Сполучених Штатів Америки поділився тим, що в штаті Північна Кароліна та інших штатах був змінений закон про підрахунок голосів громадян у зв'язку з епідемією COVID-19. Але як це може бути пов'язано між собою, капітан не може зрозуміти.
"Я думаю, що зараз ось будуть показувати, в яких штатах переміг Трамп, а в яких штатах переміг Байден, картина буде висвічуватися. Звичайно, це може вирішиться до сьогоднішнього вечора, а може це все вирішиться через 3-4 дні. Я не впевнений, я не можу сказати, це перший раз у нас в країні таке відбувається", - повідомив військовий капітан 1-го рангу Табах.
Також Гаррі Табах впевнений в тому, що далеко не просто так відбувається ця затримка з підрахунками голосів жителів Сполучених Штатів Америки.
Нагадаємо, що Гаррі Табах розповів про можливість повернення Донбасу на українську територію.
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