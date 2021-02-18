Для осуществления реформы "Укрзализныце" необходимо, чтобы парламент принял законы О железнодорожном транспорте и Нацкомиссии по регулированию в сфере транспорта. Об этом сообщил председатель правления АО «Укрзализныця» Владимир Жмак в своем телеграм-канале.

"Укрзализныця уже сделала ряд важных шагов на пути к анбандлингу и выделение функциональных бизнес-вертикалей — пассажирской, грузовой, инфраструктурной и производственной, однако без принятия закона этот процесс значительно усложняется», - отметил Жмак.

Он также отметил, что «Укрзализныця» работает над введением единого логистического тарифа, усилением безопасности движения поездов, ликвидацией кросс-субсидирования пассажирских перевозок за счет грузовых.

Кроме того, руководитель «Укрзализныци» сообщил о намерении создать целевой Государственный фонд развития железнодорожного транспорта, одним из источников наполнения которого стала бы часть средств, выплачиваемых как акциз на топливо. Средства этого фонда будут направляться исключительно на обновление подвижного состава и модернизацию инфраструктуры железной дороги.

Ранее народный депутат, заместитель главы парламентского комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры-Владимир Крейденко заявил, что для проведения полномасштабной реформы «Укрзализныци» в соответствии с европейскими стандартами парламент должен принять закон «О железнодорожном транспорте Украины».

В то же время экономический эксперт Борис Кушнирук отметил: проблему непрозрачности формирования тарифов в транспортной отрасли решит создание независимого регулятора - Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере транспорта (НКРТ). Законопроект о создании такой комиссии (№3927) - находится на рассмотрении в Верховной Раде.