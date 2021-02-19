Кость Бондаренко считает, что именно Вячеслав Черновол стал творцом той концепции, которая стала фундаментом независимой Украины

В эфире программы «Культ личности» Руслана Бизяева историк и политолог Кость Бондаренко высказал своё мнение о роли Черновола в создании независимой Украины.

Историк детально рассказал про действия Черновола которые в конечном итоге привели к независимости Украины.

«Вячеслав Черновол был инициатором того, чтобы в конце 1990 года создать Галицкую ассамблею – объединение трех областей, которые стали флагманами независимости», - считает Бондаренко.

Историк также рассказал о смерти Вячеслава Черновола, которую он считает всё-таки несчастным случаем, без участия политики.

«Как мне рассказывают знающие люди и ветераны спецслужб, там на самом деле все было намного страшнее и ужаснее», - рассказывает Кость Бондаренко.

Тем не менее, если мы вспомним последние годы жизни Вячеслава Черновола, мы можем понять, что особой опасности для тогдашнего президента Украины Кучмы он не представлял абсолютно никакой опасности. Более того, историк сомневается в том, что Черновол претендовал бы на пост президента.

«Точку в этом деле не поставят даже через 200 лет. Всегда будут те, которые будут верить в то, что его убил Кучма потому, что боялся конкуренции с его стороны», - резюмировал Бондаренко.

Напоминаем, раньше Politeka приводила в пример слова депутата Верховной Раді Галині Янченко о том, что досрочных перевыборов в Верховной Раде не будет.

Кроме того, политолог Руслан Бортник заявил, что все сроки исполнения Минских соглашений Россией истекли ещё в 2015 году.