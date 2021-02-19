Политог Тарас Загородний в эфире программы «Романенко. Беседы» заявил, что в Украине окрепли региональные элиты
«Если мэр не совсем идиот, ворует в меру, но что-то делает – он просто вечный там будет», - считает эксперт.
По его мнению, из-за хаотичных действий и заявлений центральной власти доверие граждан к местным властям растет.
«Это большой плюс для страны. Страна из-за этого более устойчива. Никто с президентом ссориться не хочет в любом случае. Их же что интересует? Им денег дали, НАБУ далеко. Все хорошо, присылайте нам деньги, мы будем вам какую-то лояльность делать, кивать головой и не трогайте нас», - говорит Загородний.
Политолог подчеркивает, что местные власти не заинтересованы в сепаратизме и самоопределении, как пытаются преподнести СМИ.
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«У регионов появляются какие-никакие хозяева. Они становятся кому-то нужны. Условно говоря, даже в ОТГ самых забитых появились хозяева. А учитывая то, что люди смотрят этот бардак нашей центральной власти, они, конечно, думают, что эти (местные власти, - ред.) решают, они все молодцы», - подытожил он.
Ранее Politeka сообщала, что политический эксперт назвал главную ошибку в местном самоуправлении.
Напомним, Чаплыга назвал причины управленческих неудач власти.