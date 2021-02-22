Будущее экс-президента Петра Порошенко остаётся под вопросом. Существует ли вероятность, что его могут посадить?

На этот вопрос в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» отвечает политтехнолог Валентин Гладких.

«Это зависит от того, найдут ли досудебные следственные органы достаточные улики против него. При этом нужно иметь в виду, что суд в Украине имеет открытый и состязательный характер, где сторонам предоставляются равные возможности. Впрочем, я уверен, что Порошенко, с его неограниченными финансовыми ресурсами, может нанять себе наилучших адвокатов, множество всевозможных экспертов, и ботов, которые создадут ему нужный фон», - считает гость программы.

По его мнению, такие ресурсы дают возможность и для силовых действий – использования титушек для давления на суд. К тому же в украинских реалиях какой-либо судебный процесс, в котором фигурируют любые политики, а не только Порошенко, будет объявлен политическим преследованием. Чтобы этого не произошло, нужна стопроцентная, железобетонная доказательная база – настолько мощная, чтобы даже сторонникам этого политика оставалось только развести руками.

«Действительно, в вину Петру Порошенко можно поставить то, что он, народный депутат, продолжает, вопреки закону, заниматься бизнесом. Но он может оправдаться тем, что лишь владеет бизнесом, но не управляет им – это закону не противоречит. Остаётся уклонение от налогов (например, при покупке телеканала у самого себя), но его доказать не так-то просто», - считает эксперт.

Ранее, как сообщает Politeka, Валентин Гладких дал Украине совет, как лучше пережить пандемию коронавируса.

Также он прокомментировал украино-венгерский конфликт.