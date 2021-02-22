Тема измены родине стала актуальной после Майдана. Об этом анархист и политический эксперт Михаил Чаплыга рассказал в своем блоге на YouTube «Чаплыга без вопросов».

Он отметил, что Майдан – это революция, а не переворот. Переворот произошел потом в парламенте. И люди, которые его устроили, прикрываются Майданом.

По мнению Чаплыги, необходимо дать четкое определение понятию измена родине, поскольку каждая власть трактует его по-своему.

«Есть власть – это временный процесс, а есть государство, которое существует больший период времени. Когда говорят «измена родине» – это измена почему – государству или власти? Это разные вещи. Измена курса власти или измена государству – что имеется в виду?», - спрашивает эксперт.

Чаплыга считает, что измена родине – это нанесение материального ущерба государству. И это определение нужно закрепить, чтобы избежать манипуляций со стороны каждой новой власти.

«В законах должна быть какая-то константа. Предатель все-таки тот, кто наносит вред государству. Материальная часть должна какая-то быть, а не взгляды. К сожалению, во времена Порошенко начало рассматриваться не понятие ущерба государству, а вреда власти, которая в текущий момент руководит государством», - резюмировал он.

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