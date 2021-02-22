Украинский госслужащий и политический технолог Валентин Гладких в программе «Что дальше» на канале «Знай24» рассказал, как могут развиваться события вокруг пророссийского блогера Анатолия Шария, который проживает в Испании.
«Есть два сценария. Или его смогут признать виновным, доказать его вину законно, и он отправится в Желтые Воды добывать уран, который очень полезен для Украины. Второй вариант – его не выдадут», - говорит эксперт.
По его словам, уровень присутствия Шария в информационном поле не сопоставим его уровню присутствия в социально-экономических и социально-политических процессах Украины.
«Шарий очень правильно выбрал символ шарика. Он в информационном пространстве занимает гораздо больше места, чем в реальном политическом процессе», - констатирует Гладких.
Ранее Таран заявил, что у Шария есть 4 варианта, как действовать дальше.
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