Украинский госслужащий и политический технолог Валентин Гладких в программе «Что дальше» на канале «Знай24» рассказал, как могут развиваться события вокруг пророссийского блогера Анатолия Шария, который проживает в Испании.

«Есть два сценария. Или его смогут признать виновным, доказать его вину законно, и он отправится в Желтые Воды добывать уран, который очень полезен для Украины. Второй вариант – его не выдадут», - говорит эксперт.

По его словам, уровень присутствия Шария в информационном поле не сопоставим его уровню присутствия в социально-экономических и социально-политических процессах Украины.

«Шарий очень правильно выбрал символ шарика. Он в информационном пространстве занимает гораздо больше места, чем в реальном политическом процессе», - констатирует Гладких.

Ранее Таран заявил, что у Шария есть 4 варианта, как действовать дальше.

Напомним, Politeka сообщала, что Загородний рассказал, кто может войти в новую коалицию.