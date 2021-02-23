У ОПЗЖ весьма ограничен канал коммуникации с избирателями, но сходным образом дела обстоят и у Оппоблока. Что предлагает одна и другая партия своим избирателям?

Своё мнение программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» высказывает политический деятель Тарас Чорновил.

«Дело в том, что канал коммуникации с избирателями у ОПЗЖ весьма ограничен», - говорит эксперт.

По его словам, сходным образом дела обстоят и у Оппоблока. Но ОПЗЖ предлагает своим избирателям главное – пророссийскую направленность и тот факт, что российский президент Владимир Путин делает ставку именно на эту политическую силу.

Если эта партия сумеет консолидировать свой электорат, то сможет рассчитывать на поддержку примерно 25 процентов избирателей.

«До них нужно очень чётко донести этот посыл, но сейчас его доносят с другой стороны», - полагает Тарас Чорновил.

Ранее, как сообщает Politeka, этот политик утверждал, что «слуги народа» подхватили «депутатскую болезнь».

Также Чорновил рассказывал о том, как Путин станет использовать против Украины отставку Владислава Суркова.