У ОПЗЖ весьма ограничен канал коммуникации с избирателями, но сходным образом дела обстоят и у Оппоблока. Что предлагает одна и другая партия своим избирателям?
Своё мнение программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» высказывает политический деятель Тарас Чорновил.
«Дело в том, что канал коммуникации с избирателями у ОПЗЖ весьма ограничен», - говорит эксперт.
По его словам, сходным образом дела обстоят и у Оппоблока. Но ОПЗЖ предлагает своим избирателям главное – пророссийскую направленность и тот факт, что российский президент Владимир Путин делает ставку именно на эту политическую силу.
Если эта партия сумеет консолидировать свой электорат, то сможет рассчитывать на поддержку примерно 25 процентов избирателей.
Бесцеремонный Соседов из "Х-Фактора" отругал Галкина, досталось и Киркорову: "Обязан прозябать..."
Беда на Прикарпатье: дети поступают в больницы в тяжелом состоянии, реанимаций не хватает
Полураздетая Кароль разочаровала вульгарной выходкой: "Зачем на Юли Саниной мужа залезла?"
Ни грамма косметики: как выглядит лицо Кароль, Каменских и Пугачевой без макияжа и фотошопа, кадры
Трагическое ЧП в Киеве: на улице средь бела дня внезапно оборвалась жизнь человека, что произошло
«До них нужно очень чётко донести этот посыл, но сейчас его доносят с другой стороны», - полагает Тарас Чорновил.
Ранее, как сообщает Politeka, этот политик утверждал, что «слуги народа» подхватили «депутатскую болезнь».
Также Чорновил рассказывал о том, как Путин станет использовать против Украины отставку Владислава Суркова.