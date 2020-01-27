Путіну зараз дуже подобається така гра, яка для нього перетворилася в імперську

Президент Росії Володимир Путін лише грає з президентом України Володимиром Зеленським, використовуючи його слабкості в свою користь

Як повідомляє Politeka.net, таку думку озвучив для Politeka on-line політолог Тарас Чорновол (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

"Політика Зеленського, яка передбачає ряд поступок і дії Путіна, який побачив, що можна моделювати ситуацію в Україні небезпечні для нашої країни. Ось наприклад, глава РФ бачить, що для Зеленського існує блага мета - повернути полонених, що це найголовніший чинник у політиці президента України, і Путін на цьому грає. За це він витісняє обіцянки і поступки", - вважає експерт.

Чорновол також зазначив, що на підставі цього ситуація в Україні повністю змінюється не в нашу користь. Тепер в Росії починають розуміти, що можна тиснути на владу України. І це стосується не тільки питань Донбасу, але і питань всієї країни.

"У зв'язку з цим, ні Сурков, ні ФСБ, ні хтось інший не потрібні, як куратори з питань Донбасу. Адже займатися всім напрямком по Україні буде Путін. Це для нова іграшка, він схопився за неї і хоче нею гратися. Путін сприймає українську владу, як ситуацію гри кота зі спійманою мишей. Він просто грає, він упевнений, що може це робити і йому нічого за це не буде", - розповів політолог.

Також він висловив думку, що Путіну зараз дуже подобається така гра, яка для нього перетворилася в імперську. До Путіна кожен правитель РФ вважав, що "без України просто не існує імперської Росії". Тому Путін вважає це своєю місією.

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