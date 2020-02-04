Раніше потрібні були вісім років, щоб подолати хворобу

Президенту України Володимиру Зеленському необхідно придивитися до "слуг народу", адже вони явно підхопили депутаскую хвороба

Нардеп Євген Брагар від партії "Слуга народу" прославився пропозицією пенсіонерці для оплати комунальних послуг продати собаку.

Як повідомляє Politeka.net, його висловлювання прокоментував для Politeka on-line політолог Тарас Чорновіл (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

"Якого біса людина, яка має рівно 0% знань, досвіду і розуміння в тому, як керувати країною або маленьким селом, вирішив, що він може керувати країною. Не варто забувати, що у нас пармантско-президентська країна і депутат є виконавцем. Але він (Брагер прим. ред.) вирішив, що може керувати країною. Він повівся, як останній мерзотник, адже взяв на себе відповідальність до якої зовсім не готовий. Це повна безвідповідальність "слуг народу"", - зазначив Чорновіл.

Експерт також додав, що 100% відповідальність за такі скандали лежить на президенті України Володимиру Зеленському, адже, коли він йшов до влади, то обіцяв відповідати за кожного члена його команди.

Крім того, він розповів, що зараз "слуги народу" страждають депутатською хворобою, яку важко подолати.

"Раніше не було підстав приходити і забирати за комунальні борги житло. Зараз же є достатньо підстав для цього. Адже таке відчуття повної відірваності від людей існує серед депутатів. Брагар не єдиний випадок, багато дупутатів живуть ніби в іншій реальності", - вважає експерт.

Він також додав, що це ось така хвороба депутатів, яка вже давно існує у Верховній Раді.

"Треба побути депутатом два скликання, щоб якісь зрушення в голові відбулися. Тобто потрібні були вісім років, щоб повернутися в реальність. А зараз депутати втратили це почуття за три-чотири місяці і вирушили в "небесні далі", як це сказав Разумков", - резюмував Чорновіл.

Нагадаємо, що Дмитро Разумков закликав народних депутатів обдумувати свої слова.

"Я хотів би звернутися до всіх народних депутатів, щоб ми інколи, м'яко кажучи, виважено ставилися до того, що ми говоримо. Не тільки під час ефірів, але і під час нашої роботи і спілкування з людьми", - сказав Разумков.

Нагадаємо, слуга народу сказав українцям продати собаку заради комуналки і сильно поплатився.

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