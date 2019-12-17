У справі про вбивство журналіста Павла Шеремета намітився новий поворот

Повідомляється, що головний підозрюваний і за сумісництвом ветеран АТО Андрій Антоненко з СІЗО написав лист, в якому звернувся до матері Павла Шеремета.

Фото нотатки у своєму Facebook опублікувала директор групи Riffmaster Поліна Іванова, передає Politeka.net.

У своєму листі Андрій Антоненко заявив, що не причетний до вбивства журналіста Павла Шеремета та передав його матері слова подяки за її позицію.

"Я не причетний до вбивства Павла Шеремета і ні в чому не винен, що б не говорили люди "зверху". Це все брехня! Повна. І з першої літери", - написав Антоненко в своєму листі.

Ветеран АТО, якого звинувачують у вбивстві білоруського журналіста, також подякував мати Шеремета за те, що вона засумнівалася у правдивості звинувачень проти нього і виступила проти того, щоб постраждали невинні люди.

"Я дякую мати Павла Шеремета за те, що вона не хоче, щоб страждали невинні люди", - резюмував Антоненко.

Раніше ми повідомляли про те, що 12 грудня поліція нагрянула з обшуками до ветеранів АТО і військовим медикам у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

В організації вбивства силовики підозрюють військову медсестру Яну Дугарь, волонтера і дитячого хірурга Юлію Кузьменко, ветерана АТО і музиканта Андрія Антоненкf, подружжя Владислава та Інну Грищенко, а також активіста Євгена Акастелова.

Пізніше суд відправив Андрія Антоненкf і Юлію Кузьменко під арешт у СІЗО на два місяці. Військову медсестру Яну Дугарь Феміда залишила під домашнім арештом.

Що стосується Євгена Акастелова, то він був одним з сотників Майдану і керував обороною на вулиці Інститутській взимку 2014 році. Чоловік є одним Юлії Кузьменко, яку підозрюють у вбивстві Шеремета.

Нагадаємо, сутички почалися на місці арешту підозрюваного у вбивстві Шеремета рок-музиканта.

Як повідомляла Politeka, у справі про вбивство Шеремета затриманий лідер відомої рок-групи «Riffmaster».

Також Politeka писала, що у справі Шеремета несподіваний поворот, наближається скандал.