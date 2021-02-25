Заявления так называемых украинских патриотов о том, что не стоит доверять информации боевиков «ЛДНР» о количестве их погибших, подрывают боевой дух украинских военных

Такое мнение в своем видеоблоге высказал политический эксперт, сопредседатель ОИ «Права справа» Дмитрий Снегирев.

«По информации одного из главарей боевиков «ДНР» Игоря Безлера вблизи Горловки в результате обстрелов ВСУ погибло около 20 боевиков. И давайте посмотрим на реакцию в украинских СМИ. Выходят корыстные идиоты в вышиванках и говорят, что, мол, стоит ли доверять Безлеру. Представьте ситуацию, когда выходит представитель «ЛДНР» и говорит, что погибло столько-то бойцов ВСУ, в то же время представители боевиков отрицают эту информацию. И не может быть ... Зачем полезные идиоты в вышиванках ставят под сомнение заявления главаря боевиков о погибших, говоря, что количество завышено? Это подрывает боевой дух украинских вооруженных формирований», - сказал Снегирев.

Также он призвал не верить фейкам по поводу того, что украинская сторона якобы не отвечает на огонь со стороны боевиков.

«Это откровенные фейки, которые распространяются в Украине корысными идиотами ради непонятных политических дивидендов. При том, что мы не говорим о симпатии или антипатии к президенту Зеленскому. Я не сторонник Порошенко или Зеленского, для меня аксиомой является авторитет украинской армии, Вооруженных Сил Украины и украинских спецслужб. И я не позволю использовать грязные политические игры ради унижения или понижение субъектности этих важных государственных институтов, которые являются гарантами территориальной целостности и суверенитета Украины», - отметил политолог.

Он заявил, что информации об уничтожении боевиков рассматривает как мстительную акцию за гибель украинских военных.

«Прекращайте плевать в спины нашим военным и распространять откровенно глупые информации и российские нарративы в информационном пространстве. Мы оставляем право общественного контроля за деятельностью корыстных идиотов, которые, надев вышиванки, позиционируют себя как военные эксперты», - заявил Снегирев.

Ранее Снегирев заявлял, что в гибридной войне надо отвечать гибридными действиями.

Также политолог считает, что давление на Российскую Федерацию из-за возможности расширения Нормандского формата не имело никаких последствий.