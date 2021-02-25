Протестующие в поддержку одесского активиста Сергея Стерненко должны были идти к его адвокатам, а не под Офис президента.

Об этом в программе «Что дальше» на канале «Знай24» заявил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

«У него есть адвокат. Если я знаю, это брат Найема (Маси Найем, - ред.). Он ему доверяет, он считает его грамотным юристом. Я не знаю его квалификацию. Это их право, пожалуйста. Идите к адвокату, у нас состязательный процесс. Тем более, в таком громком деле, я не думаю, что суд будет переходить какие-то красные линии. Все в рамках закона», - говорит нардеп.

Он подчеркнул, что мы должны научиться использовать демократические процедуры для реализации своих интересов, иначе будем продолжать жить в диком обществе.

«У нас дальше будет решать улица за весь народ, куда мы двигаемся или почему мы стоим на месте. У нас дальше будут происходить те вещи, которые в нормальном цивилизованном обществе воспринимаются дико», - сказал Гетманцев.

По его мнению, протесты в поддержку активиста не смогут перерасти в новый Майдан.

«Я убежден, что ситуация абсолютно иная, чем в 2014 году. Для нормального здравомыслящего человека сегодняшние основания абсурдны для протеста. Ситуация в 2014 году была вызвана действиями тогдашнего президента и его окружения, которое каким-то дивным образом захотело монополизировать в стране все – начиная от власти и заканчивая собственностью. Это вызывало негативную реакцию практически у всех слоев населения. То, что творила тогдашняя власть, на самом деле раздражало. Хотя любая революция – это плохо», - подытожил депутат.

Напомним, Друзенко заявил, что власть должна продемонстрировать в прямом эфире все доказательства против Стерненко.

Ранее Politeka сообщала, что Друзенко рассказал о своем отношении к делу Стерненко.