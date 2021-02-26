Олигарх Виктор Пинчук решил закрыть отделение Фонда Елены Пинчук «АнтиСПИД» (The Elena Pinchuk AntiAIDs Foundation) в Великобритании.



Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уведомление сайте британского правительственной регистрационной палаты Companies House.



«Регистратор компаний уведомляет о том, что компания будет исключена из реестра и ликвидирована не менее чем через 2 месяца от даты, указанной выше (15 декабря 2020 г. - ред)», - говорится в уведомлении регистратора от 15 декабря 2020 г.



После роспуска фонда, все имущество и права, в том числе находящиеся в его доверительном управлении, будет передано в собственность британской короны.



Основанием для ликвидации Фонда стало заявление Елены Пинчук и директора фонда Ольги Рудневой от 8 декабря 2020 года.



Причины такого решения в декабрьской заявке владельца Фонда не указаны.



Согласно последней обнародованной финансовой доход фонда за 2018 год составил 38,9 тыс. долларов, за 2017 - 50,9 тыс. долларов.



Напомним, фонд «АнтиСПИД» Елены Пинчук был учрежден в Лондоне в октябре 2010 года. В Украине благотворительная организация "Фонд Елены Пинчук" зарегистрирована еще в 2003 год. Ее учредителями указаны олигарх Виктор Пинчук, его жена Елена Пинчук и Михаил Туманов.



С 2016 года основной бизнес Виктора Пинчука компания "Интерпайп" находится в сложном финансовом положении после введения Россией пошлин на ввоз железнодорожных колес из Украины.



В 2016 году "Интерпайп" допустил дефолт по евробондам на $200 млн, перестав выплачивать проценты. В 2019 года компания реструктуризировала долги на 1,4 млрд долл, переконвертировав их в новые 6-летние бонды на 560 млн. В результате инвесторы в долговые обязательства компании потеряли 840 млн долларов или 60% вложений.