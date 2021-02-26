Украинские суды остались олигархическими и судят в пользу тех, кто дает деньги.

Об этом сказал футуролог Андрей Длигач в эфире программы “Что дальше” на канале “Знай24”.

“Здесь, опять таки, я вижу не политику. А скорее интересы сообществ, кланов, людей, делящих территории. При всем огромном уважении к патриотическим движениям… Но я с большим сожалением вынужден говорить, что Майдан проиграл. Мы не победили в той революции. Ведь эта революция была в меньшей степени патриотической, в большей степени буржуазной... Понятное дело, что политическая приватизация самого Майдана, его результатов - она нивелировала тот буржуазный антиолигархический характер Майдана… Как итог - мы имеем суды, оставшиеся олигархическими, законодательство - и налоговое, и регуляционное - проолигархическими”, - сказал Андрей Длигач.

Он отметил, что мы имеем сохранение старого, и поэтому будут такие проявления, когда происходят столкновения правоохранителей, которые сохраняют старое, и националистов, которые тоже сохраняют старое.

По его словам, при этом, те, кто пытаются сохранить старое - пытаются дискредитировать попытки сделать что-то новое, что всегда легче.

Напомним, как сообщала Politeka, Друзенко отметил, что каждый боится пасть следующей жертвой судебной системы.

Также Politeka сообщала, что Гетманцев считает дело Стерненко решенным.



