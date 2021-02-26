Очередное повышение тарифа на передачу электроэнергии заставит промышленность заплатить дополнительные 2 млрд грн., что является не подъемным для них при нынешнем кризисе. Предприятия вынуждены будут останавливать свою работу. Об этом говорится в открытом обращении ICC Ukraine к Министерству энергетики и НКРЭКУ.

В ICC Ukraine отметили, что необоснованный рост тарифа на передачу тока серьезно ударит по конкурентоспособности украинской экономики, которая и без того находится в состоянии глубокого кризиса.

По подсчетам экспертов ICC, на восстановление после кризиса 38% украинских предпринимателей понадобится не меньше года, чтобы выйти на докарантинні темпы развития, 25% – не менее 2-х лет, 19% – около 6 месяцев. При таких условиях повышение тарифа на передачу тока приведет, по мнению экспертов, к остановке многих предприятий.

«Рост тарифа в таких условиях заставит украинские предприятия платить дополнительные 2 млрд. это приведет к волне банкротств, спаду потребления энергии и, наконец, к сокращению выручки Укрэнерго. Результатом принятия этого постановления станут падение объемов экспорта и курса гривны, ведь экспорториентированные отрасли являются крупнейшими потребителями электроэнергии», - отмечается в обращении.

В ICC считают, что повышать тариф на передачу тока для погашения долгов перед «зеленой» генерацией является неэффективным решением, и напомнили об предусмотренный для этого законодательством другой механизм – финансирование из государственного бюджета.

"В Законе Украины 810-IX четко указано, что КМУ должно предусмотреть в госбюджете расходы на финансовую поддержку гарантированного покупателя для оплаты электрической энергии, произведенной из альтернативных источников в объеме не менее 20% выработки. Учитывая, что именно государство брало на себя обязательства перед генерацией по ВИЭ, обслуживание кредита НЭК "Укрэнерго" должно осуществляться за счет бюджета. Суммарно, на нужды «зеленой» энергетики в Госбюджете на 2021 год должно быть заложено не менее 16,4 млрд. грн.», - отметили в ICC Ukraine.

Ранее президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что повышение тарифа на передачу электроэнергии приведет к падению конкурентоспособности продукции металлургов и потери ими рынков сбыта.

В то же время президент Союза химиков Алексей Голубов подчеркнул: в случае роста тарифа на передачу электроэнергии, предприятия химической промышленности придется останавливать, поскольку они уже сейчас работают на грани убыточности.

Напомним, ранее стало известно, что НКРЭКУ вновь повысила тариф на передачу электроэнергии с апреля 2021 года. В прошлом году тариф на передачу повышался трижды, и вырос в результате более чем вдвое - с 113 грн МВт-ч до 312,76 грн за МВт-час.