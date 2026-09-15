Подорожчання продуктів у Запорізькій області зафіксував портал «Мінфін»: найбільше за місяць додали в ціні курячі яйця, а гречка подорожчала незначно.

Подорожчання продуктів у Запорізькій області продовжується — за даними порталу «Мінфін», найбільше за місяць додали в ціні курячі яйця, а гречка подорожчала лише символічно.

Яйця — головний драйвер подорожчання

Десяток яєць марки «Квочка» (категорія С1) зараз у середньому коштує 69,55 грн: в Auchan — 62,90 грн, у Novus — 76,19 грн. Ще в серпні середня ціна трималася на рівні 57,12 грн, тож десяток подорожчав більш як на 12 гривень.

Помітніше додали в ціні яйця «Ясенсвіт». Десяток (С1) у Novus продають за 70,99 грн, у Megamarket — за 78,50 грн, середня ціна становить 74,75 грн проти 59,49 грн у серпні. Пакування з 18 штук зараз коштує 129 грн, тоді як місяцем раніше — 106,95 грн.

Гречка майже не змінилася в ціні

Гречка, на відміну від яєць, тримається стабільно. Кілограм зараз у середньому коштує 76,70 грн: у Metro — 65,90 грн, в Auchan — 69,90 грн, у Novus — 71,99 грн, а в Megamarket — 99 грн. Порівняно із серпнем, коли середня ціна становила 74,63 грн, крупа подорожчала трохи більш як на 2 гривні.

Де вигідніше купувати базові продукти

Розкид цін між мережами дозволяє суттєво економити. Кілограм гречки в Metro коштує 65,90 грн, а в Megamarket — 99 грн: різниця понад 33 гривні. Десяток яєць «Квочка» в Auchan обійдеться у 62,90 грн проти 76,19 грн у Novus, тож перед походом у магазин варто порівнювати цінники.

Подорожчання продуктів у Запорізькій області відбувається синхронно із загальноукраїнським трендом: середні ціни Мінфіну враховують полиці мереж, які працюють і в регіоні. Найчутливішою для споживачів залишається яєчна група, тоді як крупи поки що дорожчають помірно.

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