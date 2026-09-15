Школи Полтавщини майже повністю забезпечені генераторами, однак харчоблоки залишаються найуразливішим місцем. У Департаменті освіти і науки ОВА розповіли, що загрожує гарячому харчуванню дітей у новому навчальному році.

Шкільне харчування у Полтавській області знову опинилося в центрі уваги — цього разу через енергетичну вразливість шкільних харчоблоків. Хоча 98% закладів освіти регіону вже обладнані генераторами, безперебійна робота їдалень залишається одним із невирішених питань, яке на апаратній нараді порушив директор Департаменту освіти і науки Полтавської ОВА Мирослав Костенко.

Загалом із 452 шкіл Полтавщини резервні джерела живлення мають 445 закладів — це понад 98%. Однак тривалість автономної роботи різниться: 190 установ здатні працювати від генератора лише 1–4 години, 168 закладів — від 4 до 8 годин, і тільки 87 шкіл тримаються понад 8 годин. Додатково навчальні заклади оснащені 397 інверторами та 18 сонячними електростанціями.

Саме коротка автономія і створює ризик для харчоблоків. Мирослав Костенко наголосив на двох критичних проблемах перед початком опалювального сезону: забезпечення безперебійної роботи харчоблоків, комп'ютерної та мультимедійної техніки й засобів зв'язку, а також недостатня потужність окремих генераторів і обмежені запаси пального в деяких громадах, що скорочує час автономної роботи.

Окремим викликом стала організація гарячого харчування з дотриманням безпекових норм. Заступник начальника ОВА Євген Кончаковський повідомив, що впродовж перших двох тижнів навчального року в шкільних їдальнях проводилися позапланові перевірки без попереджень, до яких долучалися представники Держпродспоживслужби.

Що доручили громадам

Керівникам територіальних громад доручили перевірити справність резервних джерел живлення, розширити запаси пального та приділити особливу увагу школам із найкоротшою автономією. Департамент також нагадав про нові методичні рекомендації Міністерства освіти і науки щодо дій закладів освіти в умовах зміни безпекової ситуації: на їхній основі громади й школи мають розробити локальні інструкції та алгоритми реагування для різних сценаріїв.

Щоб підсилити енергонезалежність, на Полтавщину з державного бюджету спрямовано субвенцію в розмірі 22 мільйони 727 тисяч гривень — кошти розподілені на 19 закладів загальної середньої освіти у 18 громадах. Зокрема, в серпні 2026 року в Піщанському ліцеї встановили гібридну сонячну електростанцію вартістю 1,608 мільйона гривень із державної субвенції та 420 тисяч гривень із місцевого бюджету. Решту об'єктів планують ввести в експлуатацію до 15 листопада.

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