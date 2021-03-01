В эфире программы «Романенко. Беседы» политический консультант Петр Охотин поделился своими наблюдениями насчет сторонников Сергея Стерненко, а также рассказал, какими должны быть действия власти для мирного разрешения накаленной ситуации.

Он рассказал, что видит среди участников протестов, которые поддерживают Стерненко, несколько категорий людей.

«Первые - это много моих знакомых в том числе, с которыми я учился, с которыми мы стояли на Майдане, для которых идейно есть чувство такое - «наших бьют». Им кажется, что если сейчас посадят Стерненко, то дальше будет ответка по всему Майдану, потому что Стерненко – это символ. К тому же, Портнов, и все такое», - говорит Охотин.

Вторая часть – это люди, которые цинично смотрят и анализируют ситуацию с точки зрения своей пользы. Охотин считает, что так думает и Петр Порошенко. Они видят, что у публичных людей, которые поддерживают Сергея Стерненко нет медийной площадки, например Ярослав Юрчишин или Кира Рудик.

«И далее, скорее всего, будет процесс отжима Майдана, как в свое время политики отжали журналистов на Майдане в 2014 году просто из-за того, что у Порошенко есть медиа, у Порошенко есть деньги и нечего греха таить, он умеет организовывать революции. Порошенко все-таки матерый политик, этого у него не заберешь», - считает политолог.

Он также отметил, что это дело может иметь последствия для «слуг народа», так как оно катализирует конфликты внутри партии и Зеленский может лишится большинства в парламенте.

«Фактически, это будет опасно и такая ситуация достаточно возможна. Власть сейчас должна максимально пересмотреть дело Стерненко. Исключить судью, по которому есть вопросы и его позиция может восприниматься как идеологическая, и пересмотреть процесс более публично. Иначе, если не сделать это теплой ванной и в объятиях с активистами пообщаться, а играть на обострение - будет только хуже», - говорит Охотин.

Ранее Друзенко заявил, что власть должна продемонстрировать в прямом эфире все доказательства против Стерненко.

Напомним, Politeka сообщала, что Длигач высказался о деле Стерненко.