Когда Верховная Рада 17 февраля объявил Революцию достоинства на официальном уровне поворотным событием в жизни Украины, наиболее причастные к ней депутаты отказались от голосования.
Об этом рассказывает футуролог Андрей Длигач в программе «Что дальше» на канале «Знай24».
«Мы строим нашу культуру и стратегию развития, отталкиваясь от смертей, от Голодомора», - заявляет Длигач.
По его мнению, украинское общество все свои силы и время тратит на переживания травматического опыта.
Эксперт в этой ситуации обвиняет Виктора Ющенка, поскольку именно он в свое время имел возможность осуществить значительные преобразования в Украине. Но вместо качественного развития государства, реформирования суда и деолигархиезации политической системы, он сосредоточил свою работу на «спадщине» в самом широком смысле этого слова.
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«Украина тогда приняла образ жертвы, и до сих пор не может выйти из него», - заключает Длигач.
Напоминаем, Длигач считает олигархический суд поражением революции.
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