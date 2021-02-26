Українські суди залишилися олігархічними і судять на користь тих, хто дає гроші.

Про це сказав футуролог Андрій Длигач в ефірі програми "Що далі" на каналі "Знай24".

"Тут, знову таки, я бачу не політику. А швидше інтереси співтовариств, кланів, людей, що ділять території. При усій величезній повазі до патріотичних рухів... Але я з великим жалем вимушений говорити, що Майдан програв. Ми не перемогли в тій революції. Адже ця революція була у меншій мірі патріотичною, більшою мірою буржуазною... Ясна річ, що політична приватизація самого Майдану, його результатів - вона нівелювала той буржуазний антиолігархічний характер Майдану... Як підсумок - ми маємо суди, що залишилися олігархічними, законодавство - і податкове, і регуляційне - проолігархічними", - сказав Андрій Длигач.

Він відмітив, що ми маємо збереження старого, і тому будуть такі прояви, коли відбуваються зіткнення правоохоронців, які зберігають старе, і націоналістів, які теж зберігають старе.

За його словами, при цьому, ті, хто намагаються зберегти старе - намагаються дискредитувати спроби зробити щось нове, що завжди легше.

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