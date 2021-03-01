«Закон о борьбе с коллаборационистами должен стать инструментом Украины в войне с Россией и ее «пятой колонной». Об этом заявил лидер «Национального Корпуса» Андрей Билецкий во время пресс-конференции рабочей группы, которая работала над упомянутым законопроектом.

«В первую очередь, этот закон должен убрать правовой вакуум, который есть в вопросе коллаборационизма на седьмой год войны. Россия не ведет с нами линейную войну. Она ведет войну гибридную. И в этом она активно использует пятую колонну, которая действует внутри страны. На данную минуту в Украине нет инструмента, который мог бы эту пятую колонну убрать из медийной и политической жизни», – сказал Билецкий.

По его словам, сегодня проблема заключается в том, что действующее законодательство не предусматривает наказания за сотрудничество со страной-агрессором. «Закон криминализирует статью. Коллаборационизм становится уголовным деянием», – пояснил лидер «Национального Корпуса».

По словам народного депутата Егора Чернева, главное назначение законопроекта – не наказание, а предупреждение. «Есть статьи, которые касаются публичного отрицания агрессии РФ против Украины. Такие статьи предназначены не для наказания, а для превентивного действия. Мы можем вспомнить, как несколько лет назад была запрещена георгиевская лента. До запрета мы имели постоянные конфликты на улице из-за того, что кто-то ее носил, кто-то не носил. Когда она была запрещена, это вопрос поднялся. Я думаю, что именно таким образом должны работать первые нормы этого законопроекта. И, кстати, санкционность у них – запрет занимать должности определенное время, а не ограничения или лишения свободы», – сказал Чернев.

Как известно, 24 февраля в Верховной Раде группой депутатов был зарегистрирован законопроект о борьбе с коллаборационистами.