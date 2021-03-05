Введение сенсорной кнопки в Верховной Раде Украины способствует не только улучшению парламентаризма.

Своим мнением по поводу нововведения поделился в своем блоге политолог Тарас Загородний.

Загородний считает, что эта ситуация сложилась не просто так. «Я не исключаю, что это все-таки такой демарш господина Разумкова в сторону господина Зеленского, в сторону "слуг народа "», - говорит он, отмечая у последних наличие определенных проблем с голосами.

Эксперт вспоминает, что раньше с голосованием возникали определенные недоразумения. Так, если вспомнить назначение Шкаренка на должность министра образования, то за него голосовал депутат, который даже не присутствовал на заседании. Тем не менее министром образования Шкаренко все же стал, а депутату, что так провинился, только выписали вполне посильный для него штраф.

Политолог объяснил, как теперь будет все происходить: каждый депутат отныне должен находиться на своем месте, а для принятия решения понадобится изрядная мобилизация.

«Это значит, что господин Разумков убил сразу двух зайцев: показал, что переживает, чтобы наши парламентарии голосовали, как надо, а с другой стороны - он подвешивает очень много решений», - констатирует Загородний. Теперь для принятия решений придется набирать необходимое количество не голосов, а депутатов.

Напоминаем, Загородний критикует «кнопкодавство» в украинском парламенте .