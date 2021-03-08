Народный депутат Олег Семинский («Слуга Народа») хочет отнять часть акций газодобывающей компании «Нефтегаздобыча», прибегая к вымогательству, административному ресурсу



Об этом сообщил бывший министр транспорта Николай Рудьковский в открытом письме президенту, обнародованном изданием «Гордон».



«У Олега Семинского простая цель. Он, как член фракции «Слуга народа», используя свое служебное положение и прикрываясь именем президента Украины, занимается банальным вымогательством и пытается забрать у меня часть моей компании. Кстати, акционером этой компании он никогда не был, а всего лишь являлся наемным менеджером, как бы он ни хотел убедить вас, уважаемый Владимир Александрович, в обратном», - говорится в письме.



По словам Рудьковского, Олег Семинский еще с 2015 года пытается завладеть имуществом, которое ему никогда не принадлежало, прибегая к угрозам и шантажу.



«Во время того, как я сидел в тюрьме Российской Федерации, он, задействовав свои тесные связи с правоохранительной системой государства-агрессора и с криминалитетом, давил на меня. Он настолько хочет завладеть имуществом, которое ему не принадлежит, что со своим партнером опустился до такой низости, как угрозы и давление не только в мой адрес, но и в адрес моей семьи», - говорится в обращении.



5 марта Семинский вместе с замгенпрокурора встречались с Владимиром Зеленским, пытаясь заручится его поддержкой и втянуть президента свою противоправную деятельность.



«Владимир Александрович, к сожалению, люди, с которыми вы встретились в пятницу, подставляют вас, а их противоправные действия с целью наживы могут бросить тень на ваше честное имя», - говорится в обращении.



Рудьковский подчеркнул, что не имеет никакого отношения к исчезновению Олега Семинского и заинтересован в справедливом публичном расследовании.



Ранее сообщалось, Олег Семинский до 2013 года руководил компанией «Нефтегаздобыча». Он никогда не был акционером компании, однако с 2015 года пытается получить часть ее акций. В 2019 году он стал народным депутатом от партии «Слуга Народа».