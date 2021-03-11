Украинский политолог и историк Кость Бондаренко в программе «Что дальше» на канале «Знай24» заявил, что премьер-министр Денис Шмыгаль запомнился своей политической невыразительностью

«Это человек-функция. Его именно для этого, чтобы он был человеком-функцией, сажали в это кресло. Это человек, который заведомо не будет работать над своим политическим имиджем. Это человек, который не будет составлять конкуренцию Зеленскому и вообще не будет претендовать на пост президента. Это человек, который будет выполнять все то, что намечено», - говорит эксперт.

По словам Бондаренко, премьер является исполнителем всего, что продуцируется в Офисе президента.

«Офис президента является мозговым центром сегодня, который фактически руководит исполнительной властью в стране, а Кабинет министров реально исполняет только то, что продуцируется в Офисе президента. И как раз Шмыгаль не будет человеком, который будет возражать Ермаку, человеком, который будет говорить о том, что у него есть собственное мнение. Это человек-исполнитель. И очевидно, что он очень удобен для нынешней власти, он очень надежно вмонтирован в нынешнюю власть», - подчеркнул историк.

«Это человек, который абсолютно удобен для нынешней власти для того, чтобы власть управляла страной, но при этом ответственность за выполнение или невыполнение тех или иных задач ложилась на полувиртуальную фигуру премьер-министра», - подытожил Бондаренко.

Ранее Politeka сообщала, что Шмыгаль рассказал, когда введут жесткий локдаун.