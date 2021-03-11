В эфире программы «Романенко. Беседы» политолог Юрий Романенко правозащитник Геннадий Друзенко обсудили об активно распостраняющихся месседжах в телеграм-каналах, которые, по их мнению, исходят из ОП

Романенко отметил, что в последние дни происходит активное распространение месседжей по телеграм-каналах, которые явно из ОП. При этом, сообщения появляются в тех телеграм-каналах, с ОП борется и которых одновременно и финансирует.

«И вижу, что эти месседжи пошли уже по сайтам, о том, что есть какой-то план «Б»: «мы сильные, мы можем показать зубы». Что есть какой-то план урегулирования ситуации по Донбассу, о котором никто не слышал в России, русские уже об этом сегодня сказали», - рассказал политолог.

Он сравнил эту историю с «кассетным скандалом» Леонида Кучмы, когда он, оказавшись под давлением новых обстоятельств, сделал полный слив своего окружения, чтобы как-то выкрутиться из сложившейся ситуации.

Гость программы, правозащитник Геннадий Друзенко согласился с мнением политолога.