Украинский политолог, историк Кость Бондаренко в программе «Культ личности» заявил, что сомневается в отравлении Виктора Ющенко, но в то же время подчеркивает, что реальная угроза его жизни была.

«Несколько дней фактически Виктору Ющенко было плохо – поднималась температура, озноб… К нему вызывали разных врачей и откровенных шарлатанов, пытались и традиционными, и не традиционными методами лечить. Но когда ему стало совсем плохо – его отправили в клинику «Рудольфинерхаус» (в Австрии, - ред.). Клиника не специализируется по отравлениям, клиника не специализируется по болезням такого профиля. Почему именно туда – никто толком не знает», - говорит эксперт.

По его словам, один из врачей австрийской клиники заявил, что никакого отравления не было, после чего его заставили уволиться.

«Версия, которая тоже в то время тиражировалась, гласила, что лично Петр Порошенко в то время приехал в клинику «Рудольфинерхаус» и предъявил руководству клиники якобы 2 варианта: либо мы подаем в суд на клинику и клиника проиграла бы этот иск, клиника бы выплатила большие компенсации, поскольку она занималась больным не их профиля, либо же клиника признает факт отравления», - рассказал Бондаренко, подчеркнув, что это всего лишь гипотеза.

Появление фигуры Порошенко в этой истории он объяснил тем, что в то время тот был ближайшим соратником Ющенко.

«Соратниками Виктора Ющенко в то время были как раз Петр Порошенко, Александр Зинченко, Александр Третьяков, на дачу которого переселился потом Ющенко во избежание разных непредвиденных обстоятельств, Евгений Червоненко, который возглавлял личную охрану Ющенко. Это была личная как бы гвардия в то время Виктора Ющенко. Соответственно, было принято решение объявить о том, что «злочинний режим» отравил Ющенко», - говорит историк.

Эксперт согласился, что соратники политика понимали, что эта история может всплыть через много лет.

«Но дело в том, что они точно так же понимали, что эта история будет бездоказательна с любой точки зрения. Можно было сказать, что его отравили ртутью, мышьяком, диоксином, чем угодно. Можно было сказать о том, что ему подсыпали споры сибирской язвы, еще что-либо», - констатирует Бондаренко.

По его мнению, отравление Виктора Ющенко никогда не раскроют.

«Мы не можем ничего утверждать. Потому что может быть огромное количество версий. Эти версии будут использоваться, наверное, еще десятилетиями или столетиями. И мы окончательное решение так и не найдем», - подытожил он.

Ранее Politeka сообщала, что Бондаренко рассказал о компромиссе между Ющенко и Януковичем .