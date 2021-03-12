В последнее время заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины приводит к появлению всё новых санкций в отношении олигархов. И вот этот совет должен собраться снова. Чего ждать на этот раз?

Об этом в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» размышляет дипломат и общественный деятель Вадим Трюхан.

«Что касается СНБО, то ещё 26 февраля его секретарь Данилов анонсировал тему следующего заседания: расследование дел о государственной измене. Это – впервые за семь лет войны, хотя заняться эти вопросом следовало уже давно. Тут всё-таки нужно проявить активность и показать результат. Но это только один вопрос, а о чём там пойдёт речь помимо него, мы пока знать не можем», - говорит эксперт.

По его словам, за минувшие две недели произошло много событий. Идут контакты с американцами, с европейцами, обостряется ситуация на фронте. Есть сведения, что Россия наращивает своё военное присутствие на Донбассе. Возможны различные провокации. Разумеется, СНБО нужно обсудить и эти вопросы.

«Видно, что Россия что-то готовит. России уже не нужны Минские соглашения. Они уже и нам не нужны, они своё дело сделали – остановили российские войска там, где они сейчас есть. Но Россия хотела усадить за стол переговоров Украину и своих марионеток из ОРДЛО, а сама выступить в роли посредника – для этого ей и были нужны Минские соглашения. Но не вышло», - отмечает Вадим Трюхан.

Ранее, как сообщает Politeka, он напомнил российскому пропагандисту Владимиру Соловьёву о том, что представлял собой в Средние века Киев, и что – Москва.

Также Трюхан прокомментировал президентские выборы в США.